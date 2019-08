Accontentato, Lukaku unico nome: i dubbi, il summit, la chiusura

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un solo nome. Poi ruoli, valori, caratteristiche: Antonio Conte, quando ha scelto l'Inter, ha di certo indicato quello che gli serviva per dare la sua impronta ai nerazzurri. Senza dare peso ai nomi, se non in un caso: quello di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato, di fatto, l'unico fatto in modo chiaro e deciso dal tecnico salentino a Marotta e Ausilio. Come a dire: servono due esterni, un paio di centrocampisti, un attaccante. Più Lukaku, appunto: individuato, per profilo e qualità, come l'unico centravanti adatto alla sua idea di calcio, l'unico bomber titolare per la nuova avventura della sua vita da allenatore.

IL MAL DI PANCIA E L'INCONTRO. Da quella richiesta così chiara, gran parte delle incertezze di luglio. "Siamo indietro rispetto ai piani", aveva tuonato Conte. Riferendosi in particolar modo al mercato in uscita, ma che l'insoddisfazione fosse generale era piuttosto evidente. A oggi, in effetti, Conte ha dovuto mandare in campo l'Inter con Esposito (promettente ma giovane), Perisic (fuori ruolo) e Longo come attaccanti. Poi, a metà mese, il summit che cambia tutto: a Nanchino il patron Zhang tranquillizza Conte, dà l'ok all'affondo nerazzurro nei confronti del Manchester United, fino a quegli 83 milioni di euro che in effetti saranno la cifra di chiusura dell'operazione. Da lì la strada non diventa in discesa ma quasi. Il resto è storia recente: l'inserimento della Juve sembra complicare i piani, in ultima analisi spinge l'Inter ad accontentare in toto le richieste del club inglese. E Lukaku, oggi a Milano, a breve nerazzurro a tutti gli effetti, sceglie la squadra che per primo lo ha cercato, che più a lungo lo ha inseguito.

CONTE ACCONTENTATO, IL LAVORO NON FINISCE. Gli improbabili spifferi di due settimane fa finiscono così nel dimenticatoio: Conte è stato accontentato, perdonate la cacofonia. Ha il centravanti che voleva, può costruirgli attorno l'Inter che ha immaginato. Presto, probabilmente, con Edin Dzeko al suo fianco, per un attacco pesante in tutti i sensi. Il lavoro non finisce qui, ça va sans dire: il centravanti che Conte voleva è arrivato, quello che l'Inter non vuole più è sempre con le valigie in mano. Il caso legato a Mauro Icardi è tutto fuorché vicino alla risoluzione, per quanto riguarda lo stesso Ivan Perisic non può dirsi altrettanto, ma anche il croato rimane un giocatore che negli schemi di Conte difficilmente può incastrarsi. E poi servirà un esterno sinistro, al momento priorità. Ancora: magari un difensore centrale visto l'infortunio di Godin, un centrocampista top se ve ne sarà la possibilità. Ruoli, qualità, caratteristiche: appunto. Quanto ai nomi, Conte ne aveva fatto solo uno. E dopo qualche incertezza, più di un dubbio, un certo mal di pancia, lo ha finalmente a disposizione.