Accademie Federali e semi-professionismo: il programma di Gravina

La FIGC che verrà. Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, è l'unico candidato alle prossime elezioni per il ruolo di presidente federale, in programma il prossimo 22 ottobre. Dopo il fallimento del 29 gennaio, e il commissariamento CONI, la federcalcio si avvia ad eleggere il proprio numero uno. Che questa mattina ha presentato il proprio programma alla Lega Serie A: un documento già depositato nei giorni scorsi e oggi diffuso anche dal sito della FIGC ( CLICCA QUI! ).

ACCADEMIE E SECONDE SQUADRE -

Grande attenzione al settore giovanile. Tra i putni salienti, la creazione di Accademie Federali, centri di formazione presenti sul territorio e in stretta collaborazione con i club. Con cui si proseguirà sul miglioramento del progetto delle seconde squadre, per un’ottimale integrazione nel contesto agonistico. Anche alla luce dell'esperienza della Juventus Under 23, è più che verosimile che si vadano a ridiscutere i limiti di età e i vincoli al tesseramento di extracomunitari.

NASCE IL SEMI-PROFESSIONISMO -

La riforma dei campionati passa dalla Serie C: nel programma di Gravina il terzo campionato resta a 60 squadre, ma diventa semi-professionistico. È questa la grande novità per abbassare i costi e rendere più semplice la gestione dei tesserati, senza ridurre in modo significativo le garanzie contrattuali nei confronti di questi ultimi. La Serie D resta affidata alla LND, due squadre in meno in Serie B: si passa dalle attuali 22 (teoriche, considerato il campionato cadetto in corso di svolgimento a 19) a 20. Resta a venti, infine, la Serie A.