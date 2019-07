Accantonato il falso 9. La Juve ridisegna l'attacco sullo strapotere fisico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato della Juventus è in piena evoluzione. Soprattutto per quanto riguarda l'attacco, reparto che nelle scorse ore ha visto l'addio di Moise Kean. Ma quella del classe 2000 non sarà l'unico movimento di queste calde settimane di trattative, con il ds Fabio Paratici impegnato in più di una operazione tanto in entrata quanto in uscita.

Con Lukaku si cambia caratteristiche - Dopo settimane in cui i nomi di Gonzalo Higuain e Mauro Icardi sono stati al centro delle attenzioni, ora i profili sulla cresta dell'onda sono diventati quelli di Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Chi pensava all'inserimento bianconero sul belga come mossa per complicare i piani dell'Inter si è dovuto ricredere, la Juve fa sul serio per il centravanti Red Devils. Con in testa un'idea ben precisa: quella di mettere al centro della manovra offensiva un 9 di straordinaria fisicità, che vede la porta, che fa salire la squadra e soprattutto che può aiutare il gioco di Cristiano Ronaldo. Con la sua stazza e i suoi movimenti Lukaku andrebbe a creare spazi per il portoghese, solitamente centro gravitazionale delle attenzioni dei difensori. Ancora: nelle ultime due stagioni al Real Madrid una delle armi più efficaci (ne sa qualcosa la Juve con lo 0-3 incassato allo Stadium, quello della famosa rovesciata) dei Blancos era proprio la sinergia CR7-Benzema. Palla al centro dalle corsie, blocco in stile cestistico del francese e campo libero per Ronaldo. Un'arma che come detto la Juventus ha subito in modo diretto e che ora, con l'arrivo eventuale di Lukaku, potrebbe utilizzare a proprio favore.

Meno tecnica, più potenza fisica - L'addio di Dybala inevitabilmente andrebbe ad impoverire qualitativamente il reparto offensivo. Nelle scorse settimane si era immaginato un Dybala falso nueve pronto a dialogare palla a terra con CR7. Ma visto le pieghe che sta prendendo il mercato bianconero, a prescindere dall'arrivo o meno di Lukaku, l'idea sembra tramontata in favore di un più consistente centravanti di fisico e di potenza. E gol, ovviamente.