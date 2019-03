Accardi: "Icardi oggi non lo prende nessuno. Chiesa Milan o Juve"

© foto di Federico De Luca

Giuseppe Accardi, noto agente, a MC Sport Live Show ha parlato così: "Se Allegri vince la Champions League va via se non vince magari resta. Ma se Allegri dovesse andar via sarebbe una grave perdita per la Juventus perché ha fatto una cosa molto importante in questi anni".

Che perdita sarebbe invece se dovesse partire Dybala?

"E' un giocatore che non strappa come dovrebbe fare in una squadra come la Juventus. Ci sono giocatori che danno molto di più di lui pur non avendo la sua tecnica. Quando si alzano i ritmi perde qualcosa anche dal punto di vista tecnico. Per me oggi Dybala vale 60-70 milioni di euro ma in questo calcio abbiamo visto cose folli quindi ci può stare tutto".

Della vicenda Icardi invece che pensi?

"Le percentuali di permanenza all'Inter sono altissime perché secondo me oggi non lo prende nessuno. Icardi fa gol ma non è un grandissimo giocatore e si porta dietro un problema enorme come la moglie e non so se ci sono squadre che si vogliono mettere in rosa un problema del genere. All'Inter sono costretti a doverlo sopportare ma quando una società deve prendere un giocatore del genere secondo me ci pensano di più. E' molto più facile che possa partire Perisic. Per quanto detto Icardi vale meno di Dybala".

Zaniolo, Barella e Chiesa cambieranno squadra?

"Zaniolo resta alla Roma, Barella secondo me va all'Inter. Chiesa probabilmente andrà via e io lo vedrei meglio al Milan anche se alla Juventus potrebbe prendere il posto di Dybala in caso di cessione dell'argentino. Chiesa alla Juve farebbe un anno di adattamento per poi prendersi il posto da titolare. Un percorso simile a quello che ha fatto Bernardeschi".

Per quanto riguarda gli allenatori cosa succederà?

"Cambierà l'Inter. Gattuso potrebbe restare anche senza Champions League perché sta facendo un lavoro incredibile e sarebbe giusto che avesse la possibilità di fare qualcosa di importante con una squadra più competitiva. La Roma cambierà. Comunque in giro non ci sono tanti allenatori importanti. Ci vorrà tanto coraggio, e capacità, da parte dei direttori sportivi per trovare l'allenatore giusto".

Gasperini è un allenatore da Roma?

"Gasperini è un grandissimo allenatore ma dipenderà dalla logica che avrà la Roma. Se continueranno a puntare sui giovani allora sicuramente Gasperini è l'allenatore migliore che ci sia in Italia, se invece dovessero fare qualcosa di diverso potrebbe essere Sarri l'allenatore ideale".