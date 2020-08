Accelerata Everton e l'idea di un'operazione con la Juventus: il futuro di Florenzi al bivio

vedi letture

Carlo Ancelotti è in pressing col club che vuole Alessandro Florenzi. La dirigenza dell'Everton ha preso contatti per il terzino e fludificante destro in uscita dalla Roma. Però non è il solo a seguire il ragazzo, visto che c'è l'Atalanta in Italia e nelle ultime ore sta emergendo anche il nome della Juventus. Secondo le ultime in arrivo da Torino, infatti, bianconeri e giallorossi avrebbero iniziato a valutare operazioni da fare in estate. E uno dei nomi sul taccuino Juve è proprio quello di Florenzi. Dall'altra parte, tante le possibili contropartite, da Cristian Romero a Daniele Rugani. Il futuro di Florenzi è a un bivio. Ancelotti pressa ma non è il solo.