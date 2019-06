Accordi ufficiosi, vicini o nulla di fatto: quindici big in scadenza

© foto di Insidefoto/Image Sport

La lista di giocatori che nei grandi campionati è in scadenza di contratto è certamente lunga. E lo è pure quella di chi è già ufficiale, da Aaron Ramsey dall'Arsenal alla Juventus fino a Jonas dal Levante all'Atletico Madrid, solo per fare due esempi. Lunedì, primo giorno del calciomercato estivo, saranno ufficiali tanti colpi, tra cui Herrera dallo United al PSG, l'altro Herrera dal Porto all'Atletico che darà Godin all'Inter. E se la Juve aspetta Rabiot, è ancora mistero sul futuro di Balotelli e non soltanto.

In attesa dell'ufficialità

Ander Herrera - Dal Manchester United al Paris Saint-Germain

Hector Herrera - Dal Porto all'Atletico Madrid

Diego Godin - Dall'Atletico Madrid all'Inter

Accordo vicino

Adrien Rabiot - Dal PSG alla Juventus

Solo rumors

Yacine Brahimi - In scadenza col Porto

Mario Balotelli - In scadenza col Marsiglia

Daniel Sturridge - In scadenza col Liverpool

Alberto Moreno - In scadenza col Liverpool

Gary Cahill - In scadenza col Chelsea

Antonio Valencia - In scadenza col Manchester United

Hatem Ben Arfa - In scadenza col Rennes

Andy Carroll - In scadenza col West Ham

Samir Nasri - In scadenza col West Ham

Danny Welbeck - In scadenza con l'Arsenal

Max Kruse - In scadenza col Werder Brema