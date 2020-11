Accordo Gattuso-De Laurentiis. In arrivo il rinnovo col Napoli (senza clausola) fino al 2023

Durante questa sosta per le nazionali, quindi nei prossimi giorni, arriverà il rinnovo di contratto di Gennaro Gattuso con il Napoli. Lo scrive la Repubblica che spiega come il tecnico abbia convinto De Laurentiis a firmare alle proprie condizioni, quindi non saranno presenti clausole rescissorie o penali per eventuali addii anticipati. Tra i due, si legge, è bastata una stretta di mano e Gattuso, che firmerà fino al 2023, avrà fin da subito un aumento in busta paga. L’ufficialità dovrebbe arrivare entro la fine della prossima settimana.