Accordo Juve-Roma: scambio Spinazzola-Pellegrini. Ai bianconeri 10 mln

© foto di Federico Gaetano

Affare fatto tra Juventus e Roma: bianconeri e giallorossi, secondo quanto riferito da SKY, hanno definito uno scambio sulle fasce. Da un lato il classe '99 Luca Pellegrini, che si trasferirà a Torino; nella Capitale, invece, andrà Leonardo Spinazzola.

Ingaggi da definire. Trovata l'intesa tra i club, per un affare da 25 milioni di euro, con un conguaglio da 10 in favore della Juventus, manca soltanto quella definitiva sugli ingaggi dei due giocatori. Se arriverà in serata, è possibile che già domani Pellegrini e Spinazzola sostengano le visite mediche con i rispettivi nuovi club.