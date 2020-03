Accordo Lega Serie A-FIGC sui recuperi: già domani il sì definitivo. Sorride l'Atalanta

Oggi incontro in FIGC tra Dal Pino e Gravina, con consiglieri federali collegati, per l'individuazione di una soluzione per salvaguardare la regolarità della competizione e tutelare l'interesse generale del calcio italiano: è stato scelto di spostare di una settimana il prossimo turno, inserendo nel prossimo weekend i recuperi del 26° turno. I club sono stati informati subito per avere il consenso collegiale nel giro di poche ore, attesa una decisione forse già domani. Particolarmente felice della soluzione l'Atalanta, che avrà modo di riposarsi in vista del ritorno dell'ottavo di Champions League contro il Valencia martedì 10 marzo.