Ci sono ancora margini per Nicolas Pépé al Napoli. L'edizione online del quotidiano The Guardian fa sapere che l'Arsenal ha presentato un'offerta record che il Lille ha accettato pari a 72 milioni di sterline, circa 80 milioni di euro. Si tratterebbe, nel caso, dell'acquisto più costoso nella storia dell'Arsenal dopo i 56 milioni spesi per Aubameyang. Il Napoli, come detto, non si arrende, e presto farà una nuova offerta. L'Arsenal, dal canto suo, spera di spuntarla. Corsa dunque ancora aperta per il 24enne ivoriano.