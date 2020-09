Accordo Roma-Napoli per Milik. Il polacco spera nella Juve, che è tra Suarez e Dzeko

L'intreccio di mercato per i numeri 9: la Juve aspetta l'esame di Suarez ma può accelerare per Dzeko sul quale c'è sempre l'Inter. Milik spera nella Juve ma Roma e Napoli hanno trovato l'intesa.

Tra mercoledì e giovedì, Luis Suarez farà l'esame di italiano per riaprire la pratica per prendere lo status di comunitario. E solo allora avrà la comunicazione della tempistica esatta per ottenere il passaporto. La Juventus aspetta, la fiducia resta, il Barcellona ha spalancato le porte al giocatore ma i bianconeri hanno recepito il messaggio di Andrea Pirlo. "Voglio un 9 quanto prima". I tempi per Suarez rischiano di portarlo a Torino allo scadere del mercato, sicché le riflessioni in dirigenza ci si sono. E anche il timore che alla fine di questa settimana arrivino brutte nuove sul fronte burocratico. "Fiducia però", è il mantra. Per questo la società non ha mai spento il canale che porta a Edin Dzeko.

Accordo Roma-Napoli In serata i contatti, fitti e serrati. Roma e Napoli hanno di fatto trovato l'intesa per 25 milioni più 5 di bonus per Arkadiusz Milik. Tutto ok? Ancora no, perché manca il sì del calciatore. Che è stato conquistato dalla Juventus e l'entourage del polacco aspetta sempre una chiamata da Torino. Il giocatore aspetta Torino e considera quella bianconera come prima ipotesi ma dopo i primi corteggiamenti, serrati, la pista si è bloccata. La Juventus ha fiutato l'opportunità Suarez e Pirlo ha chiesto Dzeko, così Paratici e Cherubini si sono fermati al bivio.

E Dzeko? Il sillogismo è chiaro. Dentro Milik, via Dzeko a Roma. Tra i due ovviamente uno sarebbe di troppo ma l'ingaggio a 7,5 milioni ora percepito a Roma se lo possono permettere solo in due. La Juventus e l'Inter. Suning ha deciso di interrompere gli investimenti onerosi sul mercato, previe ovviamente le cessioni. Per questo l'ipotesi nerazzurra è sempre da tener viva ma la Vecchia Signora, nel caso del bosniaco, non ha mai smesso di restare in contatto con entourage e intermediari. L'intreccio è chiaro, stasera il passaggio però è stato importante e potrebbe essere il là per sbloccare tutto. Manca il sì di Milik, che guarda sempre il telefono e aspetta la Juventus. Intanto Suarez si prepara all'esame. In mezzo c'è Dzeko, chiesto da Pirlo e da Conte.