Accordo Sassuolo-Chelsea per Boga: niente riacquisto, il futuro è in mani neroverdi

Il Sassuolo ha trovato l'accordo con il Chelsea per togliere il diritto di riacquisto sul cartellino di Jeremie Boga. Il club neroverde ha voluto anticipare tutti con l'obiettivo di trattenere l'attaccante almeno per un'altra stagione. Un accordo che prevede un pagamento più alto da parte degli emiliani rispetto ai 5,5 milioni di euro pattuiti la scorsa estate, con i Blues che però non avranno più la possibilità di riscattarlo per 8 milioni. Il Sassuolo ha lasciato al club di Abramovich solo una priorità di acquisto in caso di futura cessione, con il destino dell'ivoriano che adesso è finalmente tutto nelle mani della società neroverde. Su di lui l'interesse da parte delle big italiane e straniere è già alto, con il Napoli che sarebbe pronto a mettere sul piatto 20-25 milioni per acquistarlo subito. A riportarlo è Sky Sport.