Acerbi centravanti, Bernardeschi fa venire mal di testa: i voti su TMW

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

BOSNIA-ITALIA 0-3

Donnarumma 7,5 - Nel primo tempo ha più di un grattacapo, ma ne esce sempre alla grande. Stupenda la parata su Cimirot, con i piedi c'è qualche rischio di troppo (dall'88' Gollini s.v.).

Florenzi 6 - Non gioca da parecchio tempo, ma la Bosnia non affonda quasi mai dalla sua parte, preferendo la fascia di Emerson Palmieri.

Bonucci 6 - Si fida molto delle sue qualità di palleggio, alle volte esagerando.

Acerbi 7 - Grande merito di sbloccare la partita con un gol da centravanti consumato. Poi gestisce Dzeko.

Emerson Palmieri 6 - Viene pressato e braccato sulla sua fascia, ma con l'andare dei minuti si adegua e spinge, come al solito.

Barella 7,5 - Due assist, entrambi con grande lucidità e visione di gioco. Poi riesce a trovare sempre la posizione corretta.

Jorginho 6,5 - Mette ordine in mezzo al campo, viene aiutato anche dai suoi gregari.

Tonali 7 - Con personalità, come se giocasse in Nazionale da tempo. Buonissima la prima.

Bernardeschi 7,5 - Fa venire un discreto mal di testa a Kolasinac sulla sua fascia, poi va via anche dall'altra. Gli manca solo di entrare con un gol o un assist nelle tre reti (dal 75' El Shaarawy s.v.).

Belotti 7,5 - Gol bellissimo, assist per Insigne, una bella serata. Lunedì toccherà a Immobile però.

Insigne 6,5 - Scorda i problemi di Napoli con la rete del 2-0. Prima si era mangiato un gol quasi fatto calciando su un avversario (dall'86' Castrovilli s.v.).