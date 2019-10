Acerbi, gol d'autore, Luis Alberto anima della Lazio: i voti di TMW

Fonte: Pagelle di Gaetano Mocciaro

© foto di www.imagephotoagency.it

LAZIO-TORINO 4-0 - 25' Acerbi 33' Immobile 70' Immobile 90' Belotti aut.

Strakosha 6.5 - Reattivo su un tiro di Meité deviato da Acerbi che avrebbe potuto riaprire la partita. Per il resto serata di relax.

Patric 6.5 - A suo agio nel trio di difesa, grazie anche alla presenza di Acerbi. Tiene facilmente a bada gli attaccanti granata. (Dal 79' Luiz Felipe sv).

Acerbi 7 - L'azione riparte dai suoi piedi. Ma non solo, stavolta decide di rompere il ghiaccio inventandosi un gol da trenta metri. In fase difensiva è perfetto.

Radu 6.5 - Buone chiusure e cattivo il giusto. Sicurezza.

Marusic 6.5 - Le prestazioni recenti di Lazzari ne mettono in pericolo la titolarità. Gioca col giusto piglio, contrastando e fungendo anche da aiuto offensivo.

Milinkovic 7 - Strappa un numero importante di palloni e ribalta la manovra. In una serata dove la Lazio fa quello che vuole avrebbe potuto osare qualcosa in fase realizzativa.

Cataldi 6.5 - Sempre più affidabile vice-Leiva. Garantisce equilibrio, smista bene i palloni e si mostra pericoloso dalla distanza. (Dal 76' Parolo sv).

Luis Alberto 7.5 - Il ruolo di mezz'ala lo interpreta alla grande. Accelera le offensive con una velocità di pensiero e una precisione dei passaggi impressionante. Completa la serata super confezionando direttamente da calcio d'angolo il poker.

Lulic 6 - Serata di ordinaria amministrazione con un De Silvestri al minimo dei giri.

Caicedo 7 - La spalla d'attacco che tutti vorrebbero. Si porta via i difensori, fa un lavoro notevole. E si procura il rigore che mette la pietra tombale sulla partita. Meriterebbe il gol, gli viene annullato: questione di centimetri. (Dal 72' Correa 6.5 - Approfitta di un Torino allo sbando per creare scompiglio).

Immobile 7.5 - E meno male che non era al top. La sua presenza è a rischio e i primi minuti sono al piccolo trotto. Prende le misure e segna un gol da campione. Nella ripresa la sua fiducia cresce: aiuta la squadra, si cerca con Caicedo, calcia un rigore perfetto. A oggi il giocatore più in forma della Serie A.