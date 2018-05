Acerbi, highlander e stacanovista della A: sempre presente con Skriniar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'epoca del turnover e dei tanti impegni ravvicinati, riuscire a giocare tutte le partite senza essere mai sostituiti è un'impresa da veri highlanders. E la Serie A ne ha due (tra i giocatori di movimento), di cui uno davvero speciale: Milan Skriniar e Francesco Acerbi, infatti, sono rimasti sempre in campo nelle sfide disputate in campionato da Inter e Sassuolo.

Se la continuità del difensore slovacco, alla prima stagione in una grande, non era affatto scontata, i numeri dell'ex centrale di Milan e Chievo sono impressionanti: dal 18 ottobre 2015 a oggi, Acerbi non ha mai saltato un minuto in Serie A. Centosei presenze consecutive, con il traguardo rotondo festeggiato lo scorso 8 aprile a San Siro nel match pareggiato dai neroverdi contro il Milan. Una doppia vittoria per un ragazzo che a Sassuolo è rinato due volte: la prima sul piano sportivo, dopo la deludente parentesi rossonera, la seconda su quello umano, dopo il tumore ai testicoli che mise a rischio non solo il prosieguo della carriera. Oggi Acerbi è il punto fermo della formazione emiliana e, statistiche alla mano, uno dei migliori difensori italiani. Un giocatore dalle qualità spesso sottovalutate, che meriterebbe un'altra grande possibilità.