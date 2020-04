Acerbi: "Il Governo ci spieghi: perché si può correre nei parchi e non al campo?"

vedi letture

La Lazio torna a parlare. E l'ha fatto quest'oggi col leader della sua difesa, quel Francesco Acerbi che dopo Parolo e Tare ha pesantemente contestato l'operato del Governo, che ha deciso di posticipare al 18 maggio l'inizio degli allenamenti per gli sport collettivi: "Non è per creare polemica, è perché vorremmo capire perché correre nei parchi va bene e nei campi no. Se ci danno una motivazione adeguata, la accettiamo, ma il Governo non ci ha neanche risposto. La vorremmo. Non stiamo dicendo di fare le partitelle, ma solo di correre sul verde dei campi".

Clicca qui per l'intervista completa di Francesco Acerbi