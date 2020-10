Acerbi: "Quando sbaglio, rosico. Se non vinciamo col Bologna torniamo a essere deficienti"

Un po' filosofo, un po' spavaldo. Francesco Acerbi ha commentato il suo momento dopo la vittoria per 3-1 ottenuta contro il Borussia Dortmund in Champions League: "Sono sempre sereno: do tutto quello che ho, faccio una vita sana e sono ambizioso. Bisogna sempre uscire dal campo con la coscienza pulita. Quando sbaglio sono il primo a rosicare, ma è normale. Sabato se non faremo bella figura torneremo a essere deficienti".