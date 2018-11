Acerbi: "Un privilegio tornare in Nazionale. I gol di Immobile arriveranno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, il difensore della Lazio e della Nazionale Francesco Acerbi ha parlato del pari col Portogallo, di Immobile e della sua convocazione in azzurro: "Abbiamo creato e sfiorato tante volte il gol. Peccato per lo 0-0, ma stiamo facendo un percorso di crescita e questo risultato ci dà fiducia per il prossimo impegno. Immobile sta dimostrando di essere uno dei migliori attaccanti in circolazione, sia coi gol che con le prestazioni. Se avesse segnato contro il Portogallo sarebbe stato tutto più bello, è vero che l'Italia ha bisogno di lui, ma l'importante è esserci sempre. Prima o poi le cose gli gireranno bene anche in Nazionale e vedrete che segnerà tante reti. A volte basta solo trovare un po' di fortuna".

Sul suo ritorno in Nazionale: "Io lavoro molto per me stesso e per la squadra in cui gioco. Cerco sempre di migliorarmi e farmi trovare pronto. È ovvio che dando sempre il massimo i risultati poi si vedono. Essere in Nazionale è indubbiamente bello, un privilegio. Fare la comparsa però non mi piace, sto provando a farmi trovare pronto ogni volta che vengo chiamato in causa".