Acque agitate al Torino: Belotti in crisi e sfuriata di Mazzarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola racconta della sfuriata post gara di Walter Mazzarri. L'allenatore del Torino era arrabbiato dopo il 2-2 contro il Bologna. Gli sprechi davanti e gli errori dietro hanno prima rimesso in corsa e poi servito il pari agli emiliani. Il tecnico ha dribblato diplomaticamente le domande sulla crisi di Belotti ma il Gallo è in difficoltà e Cairo, con Petrachi, erano lividi di rabbia.