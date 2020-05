Acquisti, cessioni e scambi dall'1 settembre al 5 ottobre. Ecco le nuove date del calciomercato

Nuovo calendario per la ripartenza, orari, Coppa Italia ma non solo. Tra le tematiche centrali che in queste ore sono sul tavolo di discussione della Serie A, c'è anche quella relativa alle date del calciomercato. A causa dello slittamento dei campionati (e delle Coppe europee), infatti, ad ora la decisione sembra andare verso il periodo compreso tra l'1 settembre e il 5 ottobre (l'altra ipotesi, invece, resta relativa al periodo 5 settembre-10 ottobre).

Tema discusso quest'oggi, in Assemblea di Lega, ma ancora non ci sono certezze assolute. A prendere una decisione finale e definitiva, nei prossimi giorni, sarà infatti direttamente la Federazione. Probabilmente, in occasione del prossimo Consiglio Federale. Da non scordare, ad ogni modo, che dal 1 giugno al 31 agosto ci sarà la possibilità di sottoscrivere accordi preliminari coi calciatori, per permettere alle società di non subire passivamente eventuali accordi di federazioni con il mercato aperto (Germania e Francia gli esempi principali).