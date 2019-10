© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quando scatta l'obbligo di vincere? Giuseppe Marotta, parlando in conferenza stampa, non usa mezzi termini: "Da subito, non partecipiamo per arrivare secondi. Certo, tenendo sempre presente la forza e il valore dei nostri avversari. Le illusioni non vogliamo crearle, ma siamo l'Inter e come tale dobbiamo sempre puntare al successo come la sua proprietà che è Suning. L'obiettivo è uno solo: tornare alla vittoria che comporta pazienza, una pazienza certo non infinita. Questo è un anno di transizione, ma lotteremo fino alla fine per toglierci grandi soddisfazioni".

