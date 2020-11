Ad Inter: "Sostenibilità e stabilità sia a livello sportivo che economico. Conte ha dato slancio"

vedi letture

“Il taglio degli stipendi è un tema di assoluta importanza e priorità nella nostra agenda e di tutto il mondo del calcio: va affrontato per garantire la continuità e la sopravvivenza del sistema calcio. Senza una soluzione a questo problema, difficilmente si potrà affrontare serenamente il futuro”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, intervenuto durante “Sport Industry”, talk online organizzato da Rcs Academy.

"La strategia aziendale di medio-lungo termine non l’abbiamo assolutamente cambiata, è sempre stata rivolta alla creazione di valore nel medio-lungo termine con due parole chiavi: sostenibilità e stabilità sia a livello sportivo che a livello economico. L’arrivo di Antonio Conte ha dato slancio ai risultati sportivi che ci ha portati al 2° posto in campionato e a giocarci la finale di Europa League, dall’altro lato quello che l’Inter ha voluto costruire in questi anni è un brand globale che si deve rivolgere non solo ai tifosi ma soprattutto alle nuove generazioni, cercando di offrire un prodotto calcistico al di là dei 90’. È fondamentale ricordare che il mondo del calcio compete con altre industrie e compete nel mondo dell’entertainment e noi su questo puntiamo", alcune delle parole riportate da Calcio e Finanza.