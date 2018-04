Ad Inter su video Allegri-Tagliavento: "Un'eurofiguraccia"

"Voglio dire che abbiamo deciso di parlare solo oggi perché le dichiarazioni post-partita sarebbero state influenzate dall'enfasi". L'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello usa toni pacati ma decisi nella sua disamina del Derby d'Italia e degli episodi accaduti nello stesso nella sua intervista a InterTv: "Abbiamo rivisto tutti gli episodi e non riusciamo a capire perché siano stati usati due pesi e due misure, il mondo del calcio sta cambiando ma certe cose purtroppo rimangono sempre le stesse, noi rimaniamo orgogliosi della nostra storia. Il video Allegri-Tagliavento? Ciò che è successo è sotto gli occhi di tutti, è stato visto da 80000 persone allo stadio, in 170 paesi in tv, da 700 milioni di persone. Non è stato uno spot positivo per il calcio italiano, anzi forse è stata una eurofiguraccia". Di seguito il video incriminato, che ha fatto molto di discutere negli ultimi due giorni: