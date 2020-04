Ad. Roma: "Col Campus Biomedico di Trigoria abbiamo analizzato il miglior protocollo possibile"

vedi letture

Nel corso dell'intervista a Sky Sport, l'Amministratore delegato della Roma, Guido Fienga, ha parlato anche dell'accordo col Campus Biomedico di Trigoria in merito alla possibile ripresa della stagione: "Come società abbiamo iniziato a studiare la possibilità di ricominciare in sicurezza la nostra attività. Abbiamo cominciato a lavorare con gli ospedali di Roma tra cui lo Spallanzani e con il Campus Biomedico di Trigoria. Con loro abbiamo analizzato il miglior protocollo possibile per atleti e dipendenti. Inoltre hanno creato un Covid center aperto al pubblico. Speriamo che possano offrire servizi a un prezzo accessibile a tutti".