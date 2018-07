Ad Sassuolo: "Berardi-Roma? Ad oggi non sono arrivate offerte"

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport commentando varie tematiche legate al mercato e non solo: "Se si può riaprire la pista Berardi per la Roma dopo il mancato arrivo di Malcom? Qui si sta bene, non si percepisce la volontà di partire. La cosa sicura è che fino ad oggi non c'è stata nessuna richiesta, per noi resta un giocatore importante. La nostra volontà è quella di fare una buona squadra. Non ci sono richieste per Berardi, quindi per adesso parliamo del nulla. Boateng? E' stata una trattativa velocissima, ha sposato subito il nostro progetto. De Zerbi? Non era facile per noi scegliere un allenatore così, penso che abbiamo fatto la scelta giusta, anche per avere la possibilità di vedere qualcosa di diverso. Adesso speriamo che i risultati arrivino presto. La nostra filosofia è sempre improntata sui giovani, spesso già formati. E' vero, abbiamo inserito qualche straniero in più ma grazie alla loro esperienza internazionale anche i nostri giovani italiano possono crescere più velocemente. Brignola e Locatelli? Col secondo la trattativa era quasi chiusa, poi si è bloccato tutto con la nuova proprietà rossonera. Il Sassuolo ha deciso di fare l'investimento più oneroso del club Locatelli: può essere uno importante per noi. Anche Brignola rispecchia la nostra filosofia, speriamo di chiudere entrambi i colpi. Un difensore? Stiamo attenti, vediamo se c'è l'opportunità di inserire qualcuno in rosa. Il mio futuro accostato al Milan? le voci fanno piacere, ma chi ha la fortuna di lavorare con la proprietà Squinzi difficilmente cede alla tentazione di andare via".