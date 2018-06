Ad Sassuolo: "Nessun contatto con la Roma per Berardi e Adjapong"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Negli ultimi giorni alcuni giocatori del Sassuolo sono stati accostati alla Roma. Dal solito Berardi, con tanto di incontro tra Monchi e l’entourage dell'esterno, al giovane terzino Adjapong. Per saperne di più, la redazione di centrosuonosport.it ha contattato Giovanni Carnevali, ad neroverde: "Con la Roma non abbiamo avuto contatti per nessun giocatore al momento", la risposta secca di Carnevali.