Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato in occasione della conferenza di presentazione di Sala e Toljan.

Marco Sala. Queste le parole di Carnevali sul 20enne terzino sinistro: "Arriva dall'Inter nell'ambito dell'affare Sensi. Lo abbiamo voluto fin dal primo momento, è sempre stata la nostra prima scelta. E' giovane e promettente, vedremo quale può essere il suo futuro".

Jeremy Toljan. "Per noi è una grande chance, arriva da un grande club come il Borussia Dortmund. Da gennaio ha giocato col Celtic, quindi è un ragazzo di grande prospettiva ma nel passato ha già dimostrato il suo valore. A 19 anni aveva già esordito in Bundes. Per una Società come la nostra, che riesce a trovare una opportunità col Dortmund, non è una situazione da tutti i giorni. Il Sassuolo sta provando ad avere un'identità un po' più internazionale, è importante per la Società ma anche per l'intera città", ha detto Carnevali sul 24enne terzino destro.