"Voto al mercato del Sassuolo? Molto buono, direi 8" è il pensiero di Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, pubblicato sulle colonne del Corriere dello Sport quest'oggi in edicola. "Sono tanti 11 giocatori nuovi e altrettanti usciti - continua il dirigente neroverde -. Era stato tutto programmato con Giovanni Rossi e l'allenatore, portando a termine quanto avevamo in mente. Sono arrivati giocatori importanti, come Chiriches, Obiang, Defrel e Caputo, trattenendo chi come Berardi che aveva richieste. Peccato solo l'infortunio di Rogerio dopo averlo voluto a titolo definitivo dalla Juve".