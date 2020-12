Adani: "Il Genoa rischia dopo aver cambiato troppo in estate. Parma più concentrato"

Daniele Adani, opinionista di Sky Sport ha parlato così dopo la vittoria del Parma al Ferraris contro il Genoa: "Genoa è una piazza dove in tanti escono e in tanti entrano. Tante rotazioni di giocatori. Nelle strategie estive c'è il tentativo di fare tanti tentativi, affidandosi a tanti elementi nuovi cercando di invertire la tendenza. Tante volte è andata bene, però il rischio è eccessivo e la proposta non è entusiasmante. Queste partite portano frustrazione. Siamo all'inizio, ma ora andrà a Firenze e poi ospita Juve e Milan. Ecco le prossime tre. Il Parma ha dimostrato uno status di squadra più concentrata per portare a casa questa partita. Ci sono stati due-tre giocatori come Kucka e Gervinho che hanno fatto la differenza".