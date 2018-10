Adani sul Milan: "Nel nostro campionato ci vogliono proposte, fiducia a Biglia"

Lele Adani, ex difensore ed opinionista di Sky Sport, ha parlato così prima della sfida tra Milan e Betis: “Il Milan poteva avere basi più solide dopo lo scorso anno: le ha nelle idee, ma non nell’aspetto mentale dove deve continuare a crescere. Nel nostro campionato ci vogliono proposte e fiducia. Biglia? Gioca con una testa più responsabile dopo il deludente anno scorso, anche per ripagare fiducia di società e tifosi. Ed il resto della squadra deve sposare le idee dell'argentino: lui può determinare”. Su Bakayoko: "Ha la postura del calciatore forte, però si perde e si specchia. Ha forza tecnica, ma non è grintoso e pecca di qualità nei passaggi".