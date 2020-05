Addio a Gigi Simoni, allenatore gentiluomo: da Bergomi a Moratti, il suo ricordo su TMW

“Siete tutti uguali tranne uno”. Quell’uno era il suo Ronaldo, come ci ha raccontato Francesco Moriero in un ricordo di Gigi Simoni. Quella che è appena trascorsa, infatti, è stata una giornata di lutto per il calcio italiano: a 81 anni, ci ha lasciato l’allenatore gentiluomo. Dell’Inter di Moratti e della Coppa Uefa del 1998, ma non solo: da Torino a Cremona, passando per Pisa, Napoli, Genova, Ancona, Carrara, tutto il Paese piange la scomparsa di un volto storico del nostro pallone. Allenatore e uomo di un tempo che, con commozione, tra le lacrime di chi l’ha conosciuto e gli ha voluto bene, abbiamo provato a ricordare grazie alle parole di quanti, per loro fortuna, Gigi Simoni l’hanno vissuto da vicino.

