Addio a Maradona, Aglietti: "Nessuno potrà avere con Napoli l'impatto e l'amore che ha avuto lui"

vedi letture

Nella conferenza pre gara in vista del Lecce, il tecnico del Chievo Verona Alfredo Aglietti, che da giocatore ha vestito anche la maglia del Napoli, ha parlato anche di Diego Armando Maradona: "Se ne è andato il più grande di tutti, un calciatore che non penso rivedremo per tanti tanti anni. Io sono arrivato a Napoli poco dopo di lui, ma si respiravano ancora le gesta che aveva fatto: per la città e per i napoletani è stato qualcosa di irrealizzabile, nessun altro giocatore potrà avere con la città e la gente l'impatto e l'amore che ha avuto lui. La vita che ha fatto ha avuto il suo peso, ma la sua scomparsa è stata una tragedia".