Addio a Maradona, Gascoigne a Shilton: "Senza La Mano de Dios saresti uno sconosciuto"

Nel giorno delle commemorazioni di Diego Armando Maradona, c'è anche una voce fuori dal coro, quella dell'ex portiere Peter Shilton, che nel 1986 era all'"Azteca" a difendere i pali dell'Inghilterra: prima la "mano de Dios", poi un altro gol, El Pibe de Oro lo beffò due volte.

Una giornata che ancora l'ex calciatore non ha digerito, ma in diretta tv, come riferisce il Corriere dello Sport, le sue lamentele sono zittite da Paul Gascoigne: "Diego è stata un’icona del calcio, è stato un privilegio giocare contro di lui in amichevole. Molta gente continua a tirare fuori la Mano di Dio... ma la realtà, caro Peter Shilton, è che senza Maradona quel giorno non ti conoscerebbe nessuno".

Stizzita la replica dell'ex numero uno britannico: "Beh, ho fatto altri vent’anni da professionista dopo l’Azteca...".