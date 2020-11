Addio a Maradona, Koulibaly: "Per me hai avuto parole che non dimenticherò mai"

vedi letture

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli e della Nazionale senegalese, ha voluto ricordare così, attraverso Twitter, Diego Armando Maradona: "Per me hai avuto parole che non dimenticherò mai.

Io ora, nella mia testa, soltanto una: grazie.

Per tutto. Per sempre 💙".