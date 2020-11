Addio a Maradona, Pfaff: "scambiò la sua maglia con i miei guanti. Mi voleva al Napoli"

Tra i tanti aneddoti che stanno emergendo in questi giorni per ricordare Diego Armando Maradona, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, c'è anche quello di Jean-Marie Pfaff, che ai Mondiali del 1986 difendeva i pali del Belgio. Nazionale, quella belga, che in semifinale, esattamente tre giorni dopo il gol de "La Mano de Dios", affrontò l'Argentina.

Maradona segnò una doppietta, e l'ex estremo difensore ha così ricordato la giornata: "Diego scambiò la sua maglia con i miei guanti. Disse che ero stato forte, mi voleva al Napoli".