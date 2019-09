Addio Icardi, Zenga: "All'Inter un po' di tranquillità social non fa male"

© foto di Federico Gaetano

Non solo l'intervista concessa ai taccuini di TMW. Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha parlato anche alla 'Gazzetta dello Sport' alla vigilia del derby di Milan. E s'è soffermato in particolar modo sull'addio di Mauro Icardi: "La società ha sposato una linea che va oltre la questione tecnica - anche perché altrimenti non si sarebbe rinunciato a un attaccante da oltre 20 gol a stagione - ed è riuscita a portarla a termine a ogni costo. E’ stato così non solo per Mauro, ma anche con Nainggolan e Perisic. E tutto sommato un po’ più di tranquillità social non fa male all’Inter".