Addio Maradona, altro tweet del Milan: "Un onore averti affrontato, Diego"

"Un onore averti affrontato, Diego". Altro tweet del Milan dopo la morte di Diego Armando Maradona, dopo le tante battaglie giocate contro l'argentino a cavallo tra gli anni '80 e '90.

An honour to have faced you, Diego 🙏

Un onore averti affrontato, Diego 🙏 pic.twitter.com/n0q1mfMBZn

— AC Milan (@acmilan) November 25, 2020