Addio Maradona, Bernardeschi: "Se n'è andato il migliore di tutti i tempi. Sono giorni tristi"

In un'intervista a Sky Sport il centrocampista della Juventus, Federico Bernardeschi, ha parlato di Diego Armando Maradona: "Credo che se ne sia andato ieri il più forte di tutti i tempi. Rappresentava il calcio e in questi giorni tutti gli amanti del pallone ne risentono. Tutti abbiamo visto i video di Maradona, i gol che ci ricordiamo sono quelli al Mondiale 1986. Saranno giorni tristi per gli appassionati, per tutti quelli che amavano la magia di Diego Armando Maradona".