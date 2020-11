Addio Maradona, Bielsa: "Ciò che ha fatto è stato bellezza. Che non potrà essere eguagliata"

Da Leeds anche Marcelo Biella, tecnico del club inglese e idolo del popolo argentino, ha commemorato la memoria di Diego Armando Maradona scomparso ieri all’età di 60 anni per arresto cardio-respiratorio: “Per noi Diego era e continuerà ad essere un idolo. Non averlo con noi porta grande tristezza, perché abbiamo perso un idolo e questo di fa sentire deboli. Quello che spicca è il rapporto che aveva con il pubblico, con la gente. Tutto ciò che ha fatto in carriera è stato bellezza pura, che non potrà mai essere eguagliata”.