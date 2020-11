Addio Maradona, Casarin: "Mai capito se il pallone andava da lui o se lui andava dal pallone"

L'ex arbitro, Paolo Casarin, ai microfoni di Sky Sport, ha ricordato Diego Armando Maradona: "Per me l'Argentina è una patria sfuggita, nel '46 stavo partendo per trasferirmi lì ma poi le cose cambiarono. Riguardo a Maradona: non ho mai capito se il pallone andava da lui o se lui andava dal pallone. Andrai ad arbitrare Manchester United-Barcellona e lo vidi per la prima volta. Era una grande partita, in uno stadio con 70.000 spettatori. La prima cosa che si preoccupò di dirmi era che temeva per i suoi piedi, e ancora non aveva subito l'infortunio alla caviglia. In campo era preso, guardava dappertutto, vedeva le cose prima di tutti gli altri, ma non guardava solo avanti. Perse quella partita 3-0 ma tutti lo rispettavano".