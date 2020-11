Addio Maradona, Colantuono: "Ricordo quando ci fermammo a guardarlo palleggiare"

Stefano Colantuono, responsabile dell'area tecnica della Sambenedettese, intervistato da Radio Punto Nuovo ha parlato di Diego Armando Maradona raccontando un aneddoto di quando era all'Arezzo e affronto il campione argentino nella sua prima gara in Italia, un'amichevole, dopo il suo arrivo dal Barcellona: "Ricordo che la prima amichevole che fece fu contro di noi e qualche settimana dopo, ironia della sorte, giocò la prima gara ufficiale in Coppa Italia sempre con noi. Prima della partita al San Paolo facevamo riscaldamento, all'epoca sotto la Curva, e arrivò lui con una palla in mano e si mise a palleggiare a ritmo di musica. Ricordo che rimanemmo fermi a guardarlo per alcuni minuti, come ipnotizzati. Il nostro preparatore ci incitava a riprendere il riscaldamento ma quello spettacolo fu incredibile".