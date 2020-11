Addio Maradona, De Paul: "Sono triste. Ogni volta che indosserò la 10 penserò a lui"

Il capitano dell'Udinese, Rodrigo De Paul, ha ricordato Diego Armando Maradona nel post gara della sfida persa contro la Fiorentina in Coppa Italia, ai microfoni dei canali ufficiali del club bianconero: "Sono molto sorpreso e molto triste per questa notizia. Noi argentini siamo cresciuti con il mito di Diego ed è il motivo per cui ho voluto fare il calciatore, spero che ora possa solo riposare in pace. Il numero 10 è quello che l'ha reso grande e quando indosserò questa maglia penserò sempre a lui".