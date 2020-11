Addio Maradona, De Zerbi: "Ho raccontato ai miei giocatori chi era. Vita privata va rispettata"

Nella sua intervista a Sky Sport, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato anche di Diego Armando Maradona e di ciò che ha dato al calcio e non solo: "È un momento triste per quelli della mia generazione. Mi ritengo un privilegiato per aver vissuto nell'epoca di Maradona. Ieri ho parlato per 20 minuti ai giocatori per raccontare loro Maradona da punto di vista calcistico e dell'uomo. Da piccolo avevo il poster di Diego. Al di là del calciatore Maradona la differenza l'ha fatta a livello umano. La vita privata è privata e ognuno deve rispettarla. Lui ha portato la gente a emozionarsi per il calcio, ci ha messo sempre la faccia, ha fatto la guerra alla FIFA e quando si è esposto ha sembra avuto ragione. È stato il rappresentante del popolo, dei più deboli, del sud contro il nord, dell'Argentina contro l'Inghilterra: è stato l'unico rappresentante dello sport che si portava dentro anche la vita sociale".