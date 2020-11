Addio Maradona, Del Piero: "Un maestro, un'icona. Ha realizzato i sogni di poveri e bambini"

vedi letture

Alessandro Del Piero, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato quello che è stato per lui Diego Armando Maradona, nel giorno della morte dell'eterno numero 10: "Personalmente, indossando il 10 che rappresenta il meglio che un giocatore potesse dare, posso dire che è stato un maestro, un'icona che ci ha fatto vedere le cose per la prima volta. Sono cresciuto in un'età con Maradona, Platini e Zico, per fede tifavo per Platini ma la punizione a due in area con la Juventus ha lasciato tutti inebetiti. Cercavi sempre di imitare quelli che erano i tuoi idoli, coloro che ti ispirano. Un giorno in piena notte mi chiamò Ciro Ferrara dicendomi di andare a conoscere Maradona. Ero già in macchina ma non potevo non andare. Gli è stato perdonato tutto perché ha realizzato i sogni dei bambini più poveri, ha fatto diventare orgogliosi quelli che erano bassi di statura. Ha realizzato i sogni semplicemente giocando a calcio".