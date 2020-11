Addio Maradona, Ferlaino: "Un napoletano nato per caso in Argentina. Il San Paolo, la sua casa"

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli a 89 anni non può trattenere le lacrime per Diego Armando Maradona, campione che portò in azzurro e che in un rapporto tra alti e bassi ha portato il club alla gloria con due scudetti e una Coppa Uefa in mezzo all'egemonia del nord: "Il mio primo ricordo di lui mi riporta a Barcellona dove mi fiondai nella primavera del 1984 per portarlo al Napoli. Mi colpì la sua voglia di vestire l'azzurro - ha dichiarato a Il Mattino - Dopo due anni di rischio retrocessione puntai su di lui perché era l'unico che avrebbe potuto farci vincere. Negli ultimi anni lui diceva che io ero stato il suo carceriere. Pochi sanno che è venuto a trovarmi tante volte di nascosto. Carceriere per il no al Marsiglia? Non mi sarei mai perdonato se avessi accettato quell'offerta. Rifiutai un assegno in bianco perché Maradona era il Napoli. Un napoletano nato per caso in Argentina. Adesso condivido il dolore immenso di tutto il mondo e di Napoli e condivido la proposta del sindaco De Magistris di intitolargli il San Paolo. E' stata davvero questa la sua casa".