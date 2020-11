Addio Maradona, Gascoigne: “Giocava col Siviglia, feci gol e dissi: 'Battimi'. Fu un errore"

Ospite dei microfoni di Goodmornig Britain Paul Gascoigne, ex calciatore dell’Inghilterra con un passato in Italia alla Lazio, ha voluto ricordare Diego Armando Maradona all’indomani della sua scomparsa con una battuta: “Lui era al Siviglia e io alla Lazio. Prima di una partita lo incontro nel tunnel e gli dico ‘Diego sono alticcio’ lui mi risponde ‘Va tutto bene Gazza, lo sono anche io’. Andammo in campo e dopo aver saltato quattro giocatori sono riuscito a segnare. A quel punto sono tornato da lui e gli ho detto ‘Battimi’. Credo di aver detto la cosa sbagliata perché poi fece delle cose incredibili. Tutto questo in italiano perché lui non parlava inglese e neanche io!"