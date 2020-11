Addio Maradona, Gianni Di Marzio: "Con te se ne va un pezzo della mia vita"

Primo italiano a credere in Diego Armando Maradona, anche Gianni Di Marzio ha ricordato su Twitter il Pibe de Oro, scomparso oggi all’età di 60 anni: “Per sempre il più grande nella storia del calcio mondiale e per sempre nel mio cuore perché ti ho voluto bene come un figlio. Con te se ne va un pezzo della mia vita”.