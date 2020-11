Addio Maradona, Gomez: "Tutti noi sogniamo di essere come te. Oggi è morto il calcio"

vedi letture

Il fantasista dell'Atalanta Alejandro Gomez non ha mancato di onorare la memoria di Diego Armando Maradona, morto nella giornata di ieri: "Riposa in pace Diego. Ci mancherai molto, tutti gli argentini e tutti noi che un giorno sogniamo di essere come te e di indossare quel numero. - scrive il Papu su Instagram - Oggi (Ieri NdR) è morto anche il calcio, hai dato gioia a tante persone, non meritavi di passare il resto dei tuoi giorni così. Mando le mie condoglianze a familiari e amici. È tutto molto triste".