Addio Maradona, i funerali potrebbero essere svolti già oggi e in forma privata

Secondo quanto riportato da TyCSport in Argentina, i funerali di Diego Armando Maradona potrebbe essere celebrati già nella giornata di oggi in seguito alla veglia presso Casa Rosada a Buenos Aires che dovrebbe durare fino alle 16 ore locali, le 20 in Italia. Una cerimonia funebre in forma privata anche se la dirigenza del Boca Juniors e quella dell'Argentinos Juniors hanno già fatto sapere di essere pronti a mettere a disposizione i propri impianti in caso di cerimonia aperta al pubblico. Non c'è niente di certo e verrà tutto deciso nelle prossime ore anche se l'ipotesi di una cerimonia pubblica viene considerata rischiosa dalle autorità sanitarie che temono il rischio di contagi di massa vista la pandemia in atto.