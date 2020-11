Addio Maradona, il cordoglio del presidente della Lega Pro Ghirelli: "È stato il calcio"

Anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha voluto commemorare la memoria di Diego Armando Maradona, morto nella giornata di oggi per un arresto cardiaco: "Diego è stato il calcio, l’arte del giocare combinato alla voglia di riscatto di tante persone. Napoli è stato Maradona e Napoli è il mondo. Ci mancherà perché il gioco del pallone con lui è stato sublime, irraggiungibile. - si legge in una nota - Oggi, ci sentiamo più soli. Il calcio perde un mito. Noi vogliamo ricordarlo come Diego: è stato in campo, il resto sappiamo che c’è, ma lo collochiamo in soffitta. Il dolore cede il passo alla vita. Il pallone oggi si è sgonfiato. Poi torneremo a giocare ma una stella si è spenta e il cielo sarà meno azzurro".